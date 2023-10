شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب ولينا شاماميان في ديو لأول مرة الليلة على مسرح محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نسمة محجوب عن تفاصيل حفلها الليلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشيرة في تصريح لـ ”الخليج 365” أن حفل الليلة يشهد تقديمها أكثر من ديو غنائي لأول مرة برفقة الفنانة لينا شاماميان، على مسرح محكى القلعة، حيث تقدم الفنانتين 3 أغاني سويا وهي: "بالى معاك، يا غاوى هروب، Those were the days".

كما تقدم الفنانة نسمة محجوب أثناء فقرتها الغنائية مجموعة مميزة من الأغاني، أبرزها: "هم الوقت يعدى كل شمس، Harem، حبيبي، ‏يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، Girl on fire، خصوصا راجل، على طبيعتي، وجوه، It’s my life ، ‏ليالي أوجينى،‏ حكاية شعب‏، Mix medley، الوقت يعدى".

لينا شاماميان



نسمة محجوب

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 شمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على.

وكذلك نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.