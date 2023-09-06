شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمود قاسم عن "قوائم الأجور": الفن صناعة تجارية فى المقام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الناقد محمود قاسم على لائحة الأجور المزعومة التى تداولها عدد كبير من صناع الدراما ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل الكثيرين، وقال: "من الطبيعى أن أجور الفنانين تزيد مع كل نجاح ".

وأضاف فى تصريح لـ ”الخليج 365”: "زمان كانوا بيستكتروها على عادل إمام، دلوقتى بقى عادى، والمنتج عايزعائد مادى واللي بيعمل ده النجم، فمن الطبيعى أن يزيد أجر النجم الذى يأتي بالإيرادات للمنتج".

وتابع: "السوق عرض وطلب، وهذا يتضمن الحديث عن الكتاب والمخرجين والمصورين، فالذى يحكم كل هذا التسويق ، والفن عملية تجارية فى المقام الأول".

وكان المنتج أحمد عبد العاطى علق على اللائحة قائلا: "المشكلة أن هذه الليستة المتداولة مجهولة المصدر وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس وأنا بصفتى أحد صناع الدراما والسينما بمصر أؤكد على رفضى لهذه القائمة واشارك كل فنانى مصر رفضها، وأؤكد أن اجتماعاتنا مع الشركة المتحدة لم تضمن أبدا استعراض لأية اشكال من التصنيفات للسادة الفنانين بل كانت دائماً من أجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى بما سينعكس حتماً على كل الصناع.

وتابع: "من ناحية أخرى من المؤكد والبديهى أن كل صناعة لابد لها من ضوابط ومعايير تنظمها خصوصا فى ظل متغيرات عديدة قد حدثت فى الأعوام القليلة الماضية والفنان سواء أمام الكاميرا أو خلفها هو بكل تأكيد أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أوالفنانين أن يتعاونوا سويا من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة والحفاظ على ريادتها ومكانتها".