شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تخرج من حزنها وتنتهى من تسجيل أغنية لوالدها بعنوان "حضن أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى كساب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حضن ابويا " بعد أن خرجت من حالة الحزن التي كانت مسيطرة عليها بعد فقدانها لوالدها مؤخرا والأغنية باختيارها خصيصا لوالدها التي تعبر بها عن مدى حنانة وحبها له وحالتها بعد فقدانه ومرت ساعات التسجيل داخل الاستوديو بصعوبة وسط حزن وبكاء وسوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطلبت من متابعيها أن يرسلوا لها صورهم مع والدهم لتضمها بالكليب.

مى كساب ووالدها

يذكر أن الفنانة مى كساب حققت نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ودارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.