الأوبرا تحيى غدا ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال العبقرى الراحل تستعرض مشواره الفنى منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولولى توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، الف ليلة وليلة وميدلى بليغ من اعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام .. أداء وائل ابو الفتوح، محمد الخولى، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس ابراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

يشار أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى .