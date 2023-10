شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة نسمة محجوب ولينا شاماميان قبل حفل مهرجان القلعة بساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت نسمة محجوب ولينا شاماميان بروفة داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية على الأغانى التي ستجمعهما على مسرح محكى القلعة الليلة.

وكشفت نسمة محجوب عن تفاصيل حفلها الليلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشيرة في تصريح لـ ”الخليج 365” أن حفل الليلة يشهد تقديمها أكثر من ديو غنائي لأول مرة برفقة الفنانة لينا شاماميان، على مسرح محكى القلعة، حيث تقدمان سويا 3 أغاني وهي: "بالى معاك، يا غاوى هروب، Those were the days".



بروفة نسمة محجوب و لينا شاماميان



كما تقدم الفنانة نسمة محجوب أثناء فقرتها الغنائية مجموعة مميزة من الأغاني، أبرزها: "هم الوقت يعدى كل شمس، Harem، حبيبي، ‏يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، Girl on fire، خصوصا راجل، على طبيعتي، وجوه، It’s my life ، ‏ليالي أوجينى،‏ حكاية شعب‏، Mix medley، الوقت يعدى".