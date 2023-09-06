شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بإطلالة سبعيناتى.. يسرا فى لقاء سابق: يجب اختيار ما يناسبنا من الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعشق النجمة يسرا الموضة والظهور بشكل مختلف، وتحضر الكثير من أسابيع الموضة وعروض الأزياء، لكنها لا تنساق وراء الجديد فقط، بل تختار ما يناسبها، وربما تعود في بعض إطلالاتها إلى الكلاسيكيات خصوصا في جلسات التصوير التي تخضع لها.



يسرا

خضعت يسرا مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفساتين مميزة خطفت بها الأنظار بشدة وإطلالة كلاسيكية، إذ نشرت الممثلة الشهيرة الصور عبر حسابها بموقع انستجرام.



يسرا

وقالت يسرا عن الموضة في حوار تليفزيوني سابق إن الشخص يجب أن يختار الملابس المناسبة له، ويختار من الموضة ما يليق عليه، ولا يجب أن ينساق فقط وراء الأزياء الجديدة التى لا تناسبه .



يسرا

وكانت يسرا تألقت في رمضان الماضي بمسلسل حمد الله ع السلامة وشارك في بطولته كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.