شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كتاب مصر يقيم ندوة تأبين للشاعر الراحل شوقى حجاب 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد كتاب مصر وأسرة الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ندوة تأبين يديرها رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة فى الزمالك.



ندوة شوقى حجاب

وكانت قد أصدرت مكتبة الإسكندرية، بيانا تنعى فية، ببالغ الحزن والأسى، الشاعر الكبير والمخرج شوقي حجاب، والذى وافته المنية الأربعاء، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.

وتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن شوقي حجاب ولد عام 1946 بالدقهلية، واتجه لكتابة الشعر على خطى أخيه الأكبر سيد حجاب، وتميز في كتابة أغاني الأطفال، حيث قام بتأليف ما يزيد عن الألف أغنية للطفل، وبرع حجاب في مجالات الدراما والبرامج التليفزيونية ومسرح الطفل والشعر الغنائي، وقام بابتكار عددا من الشخصيات الشهيرة للأطفال وأبرزها شخصية "بقلظ" والتي ظهرت لسنوات طويلة في برنامج على التليفزيون المصري قدَّمته الإعلامية نجوى ابراهيم، كما قام بابتكار شخصية كوكي كاك والتي ظهرت في مسلسل تليفزيوني من بطولة إيمان الطوخي ومحمود الجندي.

حصل حجاب على عدة جوائز وتكريمات أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2012، كما كُرِّم في مهرجان القاهرة لسينما الأطفال.