شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين: "والدى ومحمد رياض طيبين بزيادة والدنيا مش عايزة كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن شخصية زوجها الفنان محمد رياض والصفات المشتركة بينه وبين والدها الراحل، قائلة: "الاتنين طيبين جدا بزيادة، والاتنين مثاليين وعادلين جدا، والدنيا مش عايزه كده، لأن المثالية مش نافعة".

أضافت رانيا محمود ياسين، في لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع عبر قناة CBC: "محمد رياض كان يخجل أن يرشحني للأعمال الفنية، ونفس الشيء مع والدي وأمي، لكن لو حاجة من إنتاج والدي ياخدني معاه، ومحمد عنده بنته وبيتكسف يرشحها".

وتابعت رانيا محمود ياسين: "مسلسل العصيان كان يعتقد الناس أن والدي هو من رشحني، رغم أن الأستاذ الكبير أحمد السبعاوي كلمني من ورا والدي لأنه ماكنش موافق".

وأكملت رانيا محمود ياسين: "قعدت سنين أعاني من دوري في مسلسل العصيان وشخصية ناهد الغرباوي بسبب الشر اللي كان فيها، والناس كانت بتعتقد أنني شريرة، وبابا قالي كده قبل اشتراكي في المسلسل وأنا ماكنتش مصدقاه، وكنت شايفه إنه مانعني من حاجة كانت عاجباني، وعرفت وجهة نظرة بعدين".