شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربى فى دورته 39 قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق خلال الفترة القادمة مهرجان المسرح العربي فى دورته 39، دورة الدكتور أشرف زكي، والذى يقام بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان الدكتور أيمن الشيوى، مدير المهرجان.

ويشارك بالمهرجان ثمانى عروض مسرحية وهى: العرض المسرحى" مع الشغل والجواز " من إخراج عبد الباري سعد ، وعرض " الخروج عن النص " من إخراج أحمد عباس، وعرض " حتي يطير الدخان " من إخراج كريم حمدي ، وعرض " واحد في واحد يساوي صفر " من إخراج أحمد حسن ، وعرض " يارب بنت " من إخراج عبد الرحمن عامر، وعرض " الثامن من كل أسبوع " من إخراج عبد الرحمن دربكة ، وعرض " المحطة " من إخراج عبد الله صابر.

وكانت قد أقيمت الدورة الـ 38 من المهرجان فى شهر سبتمبر من العام الماضي، وتشكلت لجنة تحكيمه من المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السيناريست مريم ناعوم، المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، المخرج محمد سعيد عبد الملك، المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البيستاوى، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامى، الدكتورة إيمان حسنى.