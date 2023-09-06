شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعودى ياسر مداخلى عن عرضه "صادق النمك": نعتمد فى العرض على تفاعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال المخرج ياسر مداخلي لليوم السابع : النمك يعني الكذب ، والعرض يتحدث عن الكذب بشكل عام ، فصادق هو شخص يبالغ في الكذب ولديه الأدلة علي تلك الأكاذيب ، والعرض يقدم في قالب كوميدي أو كوميديا سوداء ، وقائم علي مشاركة الجمهور مع أبطال العرض بشكل أساسي .

وتابع ياسر : نحن اليوم لدينا جمهور مهووس بالتفاعل ، فيعشق الايك والكومنت ، وليس كالجمهور السابق يعتمد علي أن يتلقي العرض المسرحي فقط ، لذا كان لابد أن نقدم شيء جديد ونجعله يتفاعل معنا ويشاركنا الرأي وعند تجربتنا لأول مرة نجحت التجربة .

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.