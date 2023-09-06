شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد العامري: تكريمى بالمهرجان التجريبي نتاج جهود قدمتها للمسرح الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد العامري، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، بعد تكريمه خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران: "سعيد بتكريمي بالمهرجان، وهذا التكريم يعد نتاج جهود كبيرة قدمتها للمسرح الخليجي والمسرح الإماراتي، وبعد كذلك تتويج لمسيرتي الفنية، كما أنه يحملني مسئولية كبيرة لما هو قادم".

وأضاف العامري: "نحن في الإمارات نعمل دائما على تطوير العروض التي نقدمها وذلك التطوير يأتى من متابعتنا لكل ما هو جديد سواء في المسرح العربي أو الغربي، وللمسرح المصري دور كبير، حيث إننا نطلع عليه دائماً منذ زمن بعيد، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يرصد مستوي المسارح في العالم.

وتابع العامري: "كل دورة من المهرجان يكون لها خصوصيتها، ولكن مع كل دورة نجد تطورا ملحوظا سواء في مستوى العروض أو مستوى الندوات، وأنا أتابع المهرجان منذ دورته الأولى، ويعد ذلك المهرجان من أهم المهرجانات العربية الدولية في الدول العربية، لذا نتمنى لكل القائمين عليه التوفيق".

يذكر أن المخرج محمد العامري حصد عدة جوائز خلال الفترة الماضية، فقد حصل عرضه "رحل النهار" للكاتب إسماعيل عبد الله بجائزة الشيخ سلطان القاسمي بمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، وتُوج كأفضل عمل عربي في الدورة الثالثة عشر، وكذلك حصل العامري على أفضل مخرج بمهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته 32 بمسرحية "زغنبوت"، ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي لمسرحية "زغنبوت" لفرقة مسرح الشارقة الوطني.