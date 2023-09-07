شكرا لقرائتكم خبر عن أنتيجون.. مأساة "سوفوكليس" الخالدة ضمن عروض مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية العرض الليتواني "Antigone – أنتيجون" إخراج بيروت مار، وهو عرض مستمد من تراجيدية سوفوكليس الشهيرة، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

"أنتيجون" واحدة النصوص الإغريقية الخالدة، والتي كتبها من آلاف السنين الكاتب اليوناني سوفوكليس، والذي يعبر فيها عن شجاعة الإنسان وروحه النقية، من خلال امرأة فتية جرؤت على معارضة مرسوم ظالم لملك مستبد، فهي مبنية على أسطورة يونانية قديمة.

واستلهاماً بالمأساة الكلاسيكية لـ"سوفوكليس"، قدمت الفرقة الليتوانية عرضها عبر بعد طريقة العرض التقليدية، مستخدمة آفاقا بصرية وتشكيلات من الوسائط الحديثة في فن الفيديو والاضاءة، والدمج بين فكرة النص العامة والخلفيات السينمائية، في محاولة لتجسيد فكرة القتل والصراع الداخلي الذي يعيشه إنسان اليوم بين فرديته وخصوصيته الذاتية، وبين انتماءاته الاسرية والمجتمعية والسياسية.

وفي العرض المسرحي يعاقب الملك كريون ملك طيبة الجديد أنتيجون ابنة أوديب على دفنها جثة أخيها بولينيكيس، وكانت قد صبّت للتوّ حفنة من الرمال على جسد شقيقها، وتستكشف أنتيجون طريقة توحيد اللغة القديمة والمعاصرة عن طريق تباين تسلسل صور الفيديو الضخمة للكورس مع الشخصيات البشرية في المقدمة: أنتيجون وأختها إيزمين وكريون وابنه هايمون والحارس وتيريسيوس الرسول - كلهم يؤديهم ممثل واحد، ويضاف إلى هشاشة الجسم البشري وافتراضية الإسقاطات النشاط الهائل للموسيقى والنصوص.