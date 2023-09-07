الجمهور مصدوم بعد معرفتهم عُمر ريهام عبدالغفور الحقيقي! لا أحد كان يتوقع أنها في هذا السن الكبير!

كتب امير فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - تحتفل اليوم الأربعاء الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها ال 45، حيث اشتهرت منذ بدايتها بعالم الفن بموهبتها المتميزة، و اشتهرت أيضا بتقديمها العديد من الأدوار المتنوعة و المختلفة على مدار مشوارها الفني، و استطاعت أيضا أن تصنع لنفسها رصيد كبير من الأعمال المهمة في السينما و الدراما المصرية .

في عيد ميلادها .. أهم المحطات الفنية لريهام عبد الغفور

ولدت ريهام عبد الغفور في 6 سبتمبر عام 1978 بالقاهرة، و تعد ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، و درست وتخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية .

المشوار الفني لريهام عبد الغفور

بدأت ريهام عبد الغفور مشوارها الفني و ذلك عندما كان الظهور الأول لها على الشاشة في مسلسل “ زيزينيا 2 ” الذي عرض في عام 2000، و بعد ذلك قدمت العديد من الأدوار الهامة في الدراما التليفزيونية أهمها “ الرقص على سلالم متحركة ”، “ حديث الصباح و المساء ”، “ فارس بلا جواد ”، “ العمة نور ”، “ الحقيقة و السراب ”، “ أماكن في القلب ”، “ العميل 1001 ”، “ بنت بنوت “، ” أفراح ابليس “، ” شيخ العرب همام “، ” الريان “، ” الداعية “، ” تفاحة آدم “، ” حارة اليهود “، ” القيصر “، ” لا تطفئ الشمس “، ” رمضان كريم “، ” الزيبق “، ” الرحلة “، ” زي الشمس “، ” الا أنا “، ” قصر النيل “، ” وش و ضهر “، ” منعطف خطر “، ” الغرفة 207 “، ” أزمة منتصف العمر “، ” الأصلي “، ” رشيد ” .

أعمال ريهام عبد الغفور بالسينما

قدمت أيضا ريهام عبد الغفورالعديد من الأعمال السينمائية أهمها “ صاحب صاحبه ”، “ سحر العيون ”، “ كان يوم حبك ”، “ ملاكي اسكندرية ”، “ حريم كريم ”، “ جاي في السريع ”، “ زي الهوا ”، “ جعلتني مجرما ”، “ بالعربي سندريلا ”، “ عجميستا ”، “ الأكاديمية ”، “ جوة اللعبة ”، “ الخلية ”، “ سوق الجمعة ”، “ صاحب المقام ”، “ أعز الولد ” .

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل رشيد الذي عرض داخل السباق الرمضاني لهذا العام.

شارك في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، حسن مالك، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، أحمد محارب، نهلة سلامة، محسن منصور والمسلسل للمخرجة مي ممدوح ومن تأليف وسام صبري.

تدور أحداث المسلسل في الوقت الذي يستعد فيه رشيد للزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى، يجد نفسه مسجونًا بسبب جريمة لم يرتكبها، فيسعى جاهدًا لإثبات براءته والعثور على ابنه والانتقام من كل من ألحق به الأذى.

انتقادات بسبب أزمة منتصف العمر

يذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل أزمة منتصف العمر عبر منصة شاهد خارج السباق الرمضاني، وتعرض العمل لانتقادات كبيرة بسبب بعض التصرفات الغير لائقة.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومنهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان و معالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل .

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

الخليج 365

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