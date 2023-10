شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك يكشف كواليس تصوير فيلم Wildcat بطولة ابنته مايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى إيثان هوك لمجلة Variety كواليس إخراج فيلم Wildcat والذي تشارك فيه ابنته مايا هوك، وهو عن السيرة الذاتية للمؤلفة فلانري أوكونور حيث تلعب مايا دور المؤلفة الراحلة بالإضافة إلى ستة شخصيات أخرى من قصص أوكونور القصيرة.

وتحتوى قصتان من أصل ستة قصص على مشاهد خاصة، وعلى الرغم من احتمالية التحسس من قيام هوك بتصوير ابنته في مشاهد خاصة، إلا أن رافائيل وكوبر ومايا هوك قالا أنهما كانا "يشعران بالراحة" علي حد قول إيثان هوك.



إيثان هوك ومايا هوك

فيلم Wildcat تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي، من إخراج إيثان وشارك في كتابته مع شيلبي جاينز، الفيلم أيضًا من بطولة لورا ليني، فيليب إيتينجر، ستيف زان، فنسنت دونوفريو، أليساندرو نيفولا، وويلا فيتزجيرالد. سبق أن لعب إيثان دور البطولة إلى جانب مايا في المسلسل القصير لعام 2020 The Good Lord Bird، وفي الوقت نفسه، ستلعب مايا دور البطولة أمام والدتها، أوما ثورمان، في The Kill Room. حصلت مايا على دورها روبن باكلي في مسلسل Stranger Things على Netflix، وظهرت أيضًا في أفلام مثل Once Upon A Time In Hollywood، و Fear Street Part One: 1994 ، و Asteroid City للمخرج ويس أندرسون.



إيثان هوك ومايا هوك

