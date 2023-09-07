بسمة وهبة تفاجئ جمهورها بصورة نادرة لابنها الشاب في احتفاله بتخرجه.. لن تتوقعوا أنه بهذا العمر!!

كتب امير فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن فرحتها الشديدة بتخرج ابنها عبد العزيز، ونشرت صورة تجمعهما وهما يحتفلان أمام قالب الكيك.

بسمة وهبة تحتفل بتخرج ابنها

وظهرت بسمه وهبة برفقة ابنها، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع السوشيال ميديا وتفاعلهم معها عبرالتعليقات .

وعلقت “بيسمة” على منشورها بـ إنستجرام قائلة:” فرحانه وفخوره بيك ياروح قلبي وعقبال اولادكم يارب”.

وكانت قد نشرت بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام” صورًا لها أثناء احتفالها بحفل تخرج نجلها، وكتبت قائلة: “مبروك يا ابن عمري وعقبال الجامعة يا رب السنين بتجري بنام ونصحي نلاقيكم كبرتوا ونجحتوا”.

وأضافت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل: “درب السلامة حبيبي عبد العزيز السيد ابني وحياتي♥️”

بسمة وهبة تستعد لـ موسم جديد من “العرافة”

وتستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليًا للموسم الثاني من “برنامج العرافة” الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة”المحور”.

وأجرت الإعلامية بسمة ربة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها العرافة، الذي حقق نجاحا ساحقا فيموسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج “العرافة” يوميا طوال شهر رمضان عقب الإفطار نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثيرمن المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى«العرافة»، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها فيحياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

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