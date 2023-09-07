خسر 50 كيلوجرام من وزنه.. شاهدوا الممثل محمد علي رزق في أحدث ظهور له.. شكله تغيّر 180 درجة! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - أعلن الفنان محمد علي رزق خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” عن سبب فقدانه 50 كيلو من وزنه وقال أن الأسباب الصحية ليست من بينها.

سر فقدان محمد على رزق وزنه

بدأ محمد على كلامه قائلا “أنا اتقالي كتير اوعى تخس علشان هتخسر ومش هتشتغل وانت بقيت كاركتر ولو خسيت مش هتشتغل، بس أنا بصيت للموضوع بشكل تاني”.

أضاف “أنا مخستش علشان مش حابب شكلي ولا علشان أسباب صحية أنا بصيت لمستقبلي في المهنة يعني لو عايز اعمل دور ظابط مثلا، والمشكلة مش عندي لكن في ادوار الشكل هيحكمك وفي أدوار المخرجين مش هيشوفوك غير في اللي أنت عملته”.

تابع “أنا مكنش عندي مشكلة وأنا تخين أعمل دور واحد شرير لأن التخن ملوش علاقة بالطيبة والشر لكن للأسف المخرجين اللي بيجازفوا قليلين اوي فانا قررت اخس لاني زهقت أنا بقيت بعمل نفس الأدوار مع اختلاف بسيط وانا شايف اني لو فضلت في دايرة واحدة هموت فنيا وانا شايف أن امكانياتي اكتر من شكلي فكان لازم اخس علشان اظهرها وكنت مراهن على دة”.

وكشف أن وزنه حاليا قائلا “أنا كنت 150 كيلو وبقيت 100 دلوقتي”.

آخر أعمال محمد على رزق

يذكر أن شارك محمد علي رزق مؤخرا في مسلسل كشف مستعجل الذي عرض داخل السباق الرمضاني لهذا العام.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى

تدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها “الشيف يوسف” برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي “سهام عز الرجال”، بعد أن يخطب شقيقته “عاليا” ويعيش سهام في مأساة مع زوجته “لي لي” مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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