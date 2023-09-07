شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Elemental يحقق أعلى إيرادات ديزنى منذ فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Elemental، أحدث عروض الرسوم المتحركة من شركتى Disney وPixar، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، ليكون بذلك هو العمل الذي يحقق أعلي إيرادات لشركة ديزني منذ بداية وباء COVID-19، متخطيا فيلم Encanto، حيث حصل على مكانته باعتباره أعلى فيلم أنيميشن ربحا من إنتاج Disney منذ فيلم Frozen 2 الذى طرح في عام 2019.

حقق فيلم Elemental إيرادات وصلت إلى 480 مليون دولار، متجاوزة إيرادات Encanto التي وصلت إلى 256 مليون دولار.



Elemental و Encanto

وأكد مخرج العمل بيتر سوهان، بأن فيلم Elemental هو أكبر مشروع لديزني وبيكسار حتي الآن لدرجة أن بيكسار قامت بدعم الاستوديوهات الخاصة بها بمعالجات كمبيوتر جديدة حيث استخدموا 151,000 كور في ثلاث غرف كبيرة في معسكر بيكسار، لتزيد عن التي تم استخدامها مع أفلام ضخمة مثل Toy Story عام 1995، وMonsters. Inc عام 2001، وFinding Nemo عام 2003، بالإضافة إلي مضاعفة عدد فريق عمل المؤثرات الخاصة.

وأكدت المنتجة دينيس ريام "لقد كانت هناك فترة كنت أخشي ألا يتم فيها الإنتهاء من الفيلم ليكون جاهزا للعرض، ولكن سوهان رفض أن يخاف من حجم فيلمه، الذي يتناول ببساطة إشكالية "ماذا لو وقعت النار والماء في الحب؟" فتلك المسألة الصغيرة كانت السبب في إنشاء عالم كامل تعيش فيه عناصر مجردة بما في ذلك الأرض والهواء.".

وأضافت ريام قائلة: "أن العمل أيضا يتناول قصة مهاجر مستمدة من حياة المخرج والتي شارك فيها كتاب بيكسار بالكامل حيث تحولت تلك الغرفة إلي جلسة علاج جماعي حيث قاموا بالتنقيب عن مواد عاطفية أصيلة، كما تمت دعوة كل موظفي بيكسار ليشاركوا بتاريخهم المتنوع عن الهجرة".

وأشارت ريام مؤكدة:"إنها واحدة من أولي تجاربنا في العمل علي فيلم يكون للعديد من الناس صلة شخصية بالقصة بشكل ملموس للغاية، فلقد مثلت هذه القصة رحلات مماثلة للعديد من الأشخاص العاملين في بيكسار، فلدينا الكثير من الأشخاص الذين هاجروا إلي الولايات المتحدة للعمل علي الفيلم، أو ما فعل آباؤهم ذلك، لذلك كان هذا شيئا رائعا ومميزا".

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental، خلال 109 دقائق فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.