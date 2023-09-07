شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: التكريم يمنح الممثل حافزًا قويًا لتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان احمد فؤاد سليم عن سعادته بتكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري، قائلا لـ الخليج 365، "بالتأكيد هذا التكريم يعني لي الكثير، وشعرت بسعادة بالغة بمجرد معرفتي به فأي تكريم يمثل حافز قوي للفنان، ويجعله حريصا علي تقديم الأفضل، وأن يختار بعناية ويكون مشغول بقضايا وطنه، فالفن حالة بناء، وحالة لتطورالمجتمعات خاصة المسرح لأنه أبو الفنون ."

وعبر أحمد فؤاد سليم عن سعادته بتكريم الدكتور سامي عبد الحليم بشكل شخصي، قائلا: "هذا الرجل أنشأ معهد التمثيل بالإسكندرية ، فكانت البداية مجرد غرفة من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة فتحت بالإسكندرية ولكنه استطاع أن يحولها لمعهد واليوم تتحول لنموذج في الوطن العربي بالإضافة أن كل المكرمين يستحقوا هذا التكريم وجميعهم أسماء كبيرة" .

ولد الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم فى 6 فبراير عام 1947، لأسرة من محافظة الشرقية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بمسرحية "الصعايدة وصلوا" عام 1989 من إخراج السيد راضي، ثم شارك فى عدد كبير من المسرحيات ومنها: عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، رجال الله، الزير سالم، بيت في الهوا، دستور يا أسيادنا، منمنمات تاريخية، الملك لير، المحاكمة، أهلا رمضان، والوصية، والتي كانت اخر أعماله المسرحية على خشبة المسرح القومي2020، وتعامل مع عدد كبير من المخرجين منهم: طارق الدويري، أحمد عبد الحليم، نضال الأشقر، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، عبد الرحيم إبراهيم، عبد الغفار عوده، وخالد جلال، وتخطى رصيد أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم على مستوى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية الـ 160 عملا فنيا.