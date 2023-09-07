شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يواصل تصوير "اللعب مع العيال" بتوقيع شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور حاليا النجم محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، حيث انتهى إمام وفريق العمل من تصوير مشاهد مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، حيث من المتوقع أن ينتهى إمام من تصوير العمل منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير ليتفرغ لتحضيرات مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل .

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كلا من بيومى فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.

وانتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه "أبو نسب" مع النجمة ياسمين صبرى، وكان مقررًا طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى الماضى، إلا أن الشركة المنتجة أجلت طرحه ولم تحدد موعدًا لطرحه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.