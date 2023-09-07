شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد والد أحمد العوضى فى فيلم "الإسكندرانى" والتصوير 13 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج خالد يوسف على التحضيرات الأخيرة لفيلم "الإسكندرانى"، إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضى وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وزينة، والذى تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، ومن المقرر أن يعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.



ابطال فيلم الاسكندرانى

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات فىى حياته .

الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، وبطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

ويعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضى إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل هبوط اضطرارى وعمهم.