حنان مطاوع تفوز بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان همسة للآداب والفنون

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بفوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الـ11 التي تحمل اسم والدتها الفنانة سهير المرشدي.

وشكرت حنان القائمين على المهرجان، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "جائزة أحسن ممثلة السنة دي عن (وعود سخية) ازدادت قيمة لأن دورة مهرجان "همسة" السنة دي باسم ماما الفنانة القديرة سهير المرشدي".

وتابعت: "ربنا يباركلي في عمرها، شكرا مهرجان همسة وشكرا لكل مبدع ومجتهد ومخلص".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي أعلن مساء اليوم، تكريم الفنانة حنان مطاوع في دورته الـ39 المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني المتميز.

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