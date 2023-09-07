أحمد السقا يصور "تلج أحمر" آخر أكتوبر المقبل

يستعد النجم أحمد السقا للتحضير لفيلمه الجديد "تلج أحمر" والذى تم الإعلان عنه الفترة الماضية، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره أواخر شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقرر له التصوير في مارس الماضي، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدى وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن أسماء الأبطال المشاركين في العمل .

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف الذين شاركوا فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

وآخر أعمال السقا السينمائية فيلم "العنكبوت" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في السينما، وشارك في بطولته كلا من ظافر العابدين ومنى زكى وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال .

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