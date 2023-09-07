شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة" تواصل تصدر التريند وتذيع حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر
وشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.
من المقرر أن يحضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "اعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.
يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، ومدحت صالح، وعلي الحجار، وهشام عباس، وشيخ المنشدين ياسين التهامي، وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.
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