شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة" تواصل تصدر التريند وتذيع حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، مساء اليوم. ومن المُقرر، أن يُشارك الموسيقار العالمي عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة الليلة.

وشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.