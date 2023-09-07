وفاء عامر توجّه نصائح الى الشباب وتعلن عن مفاجأة

أثارت تصريحات الفنانة وفاء عامر بالكشف قريباً عن مفاجأة تتعلق بعملها، وأن هذه المفاجأة ستكون خارج نطاق الفن، أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت تصريحاتها في إطار تقديمها نصائح الى الشباب للبحث عن عمل حتى وإن كان في مجال مخالف لدراستهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم، مشيرةً إلى أنها إذا لم توفّق في الفن أو تعطّل فستلجأ إلى مهنة أخرى.

وقالت وفاء: "أنا لو الفن اتعطل هشتغل أي شغلانة تخليني أتقدم لقدام وهتتفاجئوا بيا قريب، ورسالتي للشباب اشتغلوا أي حاجة تتعرض عليكم لأنكم لازم تحققوا ذاتكم".

يُذكر أن وفاء عامر تشارك ضيفة شرف في مسلسل "نصي التاني"، وهو بطولة علي ربيع، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في عشر حلقات منفصلة حول موظف في بنك يقابل في كل حلقة فتاة جديدة يقع في حبّها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، في طريق البحث عن نصفه الآخر.

ويضم المسلسل باقة من النجوم، بينهم: سلوى عثمان ومحمد محمود، وضيوف الشرف: ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، وهو من إخراج عمرو صلاح وتأليف إياد صالح.

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