شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة فى الحوار الوطنى: يجب أن نحافظ على الأغنية المصرية ونرتقى بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوب ويجب علينا تنمية تلك الموهبة، متابعا:" عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".

واستكمل هاني شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني،:" نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة، البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.

وشدد الموسيقار هاني شنودة، علي أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية،:" الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها".