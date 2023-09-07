شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم عن اجتماع المتحدة بصناع الدراما: متفائلة جداً وشايفة إيجابية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت السيناريست مريم نعوم على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى صدر اليوم الخميس، عقب اجتماعها مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.



مريم نعوم

وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "بالرغم من إن الصورة العامة فيما يخص مجال السينما والدراما التلفزيونية كانت تبدو سلبية.. لكن أنا متفائلة جداً وشايفة إيجابية شديدة في الحوار المفتوح حالياً سواء في جلسات الحوار الوطني الخاصة بصناعة السينما والتلفزيون اللي اتناقش فيها موضوعات هامة جدا تخص حماية ودعم الصناعة في صورتها الأشمل والأعم ومن ضمنها مطالب هتحمي العملية الفنية بشكل حقيقي".

وأضافت:" أو النقاش القائم بين بعض جهات الدولة وبين الشركات وأعضاء نقابة المهن السينمائية لحل أزمات العملية الانتاجية نفسها مش حل أزمات الأشخاص.. توحيد الصف في اللحظة دي ما بين كل الجهات الحكومية المرتبطة بالصناعة والشركات والصناع والوصول لقرارات هدفها حماية وتسهيل العملية الانتاجية فنياً واقتصادياً مكسب لجميع الأطراف".

وكان اجتماع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية قد خلص الاجتماع إلى:

1 – أكد اتحاد المنتجين احترامه لكامل العاملين بالصناعة .

2 – عدم الاعتداد بأى لوائح تم تداولها مؤخرا خاصة، وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية فى مصر ,

3 – ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية فى ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

4 – استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة .

وأكدت الشركة المتحدة فى بيان دعما الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية .