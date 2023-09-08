شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يكشف عن كواليس أغانى مسلسل جت سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن أغانى مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم تم عرضة في شهر رمضان الماضى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، :"كان فيه أغنية بالتركي كنت بألفها وتعبت فيها جدا.. وكان سببها أن اذل عمرو مصطفى لما بيلحن بالتركي فقولت له بألف أغانى بالتركى.. عملنا منتج جديد في المسلسل وانبهر به الأطفال والفنانة دينا لديها حب كبير من جانب الأطفال".

وتابع :"فيلم أهل الكهف سيتم عرضه في الصيف المقبل، بسبب أن هناك شغل جيرفك كثير جدا".

وقال النجم هشام عباس، خلال مداخلة هاتفية، إن أيمن عشرة عمر كبيرة من أول أغنية "حبك أجمل شيئ في حياتى"، مضيفا :"تاريخى مع أيمن كله أغانى مهمة ومنها مؤثرة أو تترات أو أفلام وكنت محظوظ جدا أنه صحبي".