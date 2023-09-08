شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يواصل تسلق الأبنية x نيويورك على طريقة spider man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الممثل جاريد ليتو ممارسة موهبته في تسلق الأبنية العالية، مثلما ظهر مؤخراً على طريقة Spider-Man في مدينة نيويورك، حيث ترك دراجته، ثم ذهب لتسلق البناء، مثلما ظهر في الصور التي تم رصدها لها، والتي لا تعد الأولي لنجم هوليود.



جاريد ليتو يتسلق عمارة

وفى شهر مايو الماضى، انتقدت الممثلة الأمريكية أوبري بلازا، تصرف الممثل العالمى جاريد ليتو لارتكابه خطأ مع ملابسه في حفل Met Gala لهذا العام، وكان المهرجان قد احتفى هذا العام بمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، الذي توفي في عام 2019.



جاريد ليتو

في حين أن عددًا لا يحصى من الوجوه الشهيرة التي حضرت تكريمًا لمصمميهم المفضلين من خلال ارتداء ملابس أنيقة، ذهب جاريد ليتو بخيار أقل تقليدية وارتدى زي قطة لاجرفيلد، شوبيت.

بزى مستوحى من القط البورمي الأبيض المحبوب للمصمم، وصل الممثل والموسيقي مرتديًا زيًا كاملاً يغطي وجهه، مما يعني أنه لم يكن أحد يعرف من كان عند وصوله لأول مرة، وبعد فترة قصيرة، أزال ليتو القناع ليكشف عن نفسه بينما كان يسير على السجادة الحمراء في نيويورك.

ولهذا انتقدت بلازا تسرع ليتو، مؤكدة أنه دمر لغز الزي عن طريق إزالة القناع في وقت مبكر جدًا، حيث قالت لموقع "variety"، " كان يجب أن يحتفظ بها لفترة أطول ".