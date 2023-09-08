كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - توّجت عارضة الأزياء والممثلة البحرينية الأمريكية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال البحرين 2023، بعدما كانت قد حصلت على لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال البحرين 2022 السابقة إيفلين عبد الله.
لجين يعقوب تبلغ من العمر 19 عامًا وهي أصغر مشتركة في المسابقة ورغم ذلك تفوقت لعلى ثماني مشتركات وحققت الفوز.
وبحسب وسائل إعلام بحرينية تفوّقت لجين، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية وتبلغ من العمر 19 عامًا، على 8 متسابقات أخريات، ومن المقرر أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي تقام في السلفادور نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
شارك الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر جمالها خطف الانظار.. تعرف على لجين يعقوب ملكة جمال البحرين 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.