شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي خلال نزهتهما فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الثنائى الشهير رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي، وهما يسيرا معاً داخل مدينة نيويورك هذا الأسبوع، إذ تألق الثنائى الذى تزوج عام 2012، أي قبل 11 عاما، وهما يسيرا بأزيائهما المميزة، ويتجولا سوياً.

وكان الممثل العالمى رايان رينولدز كشف عن صراعه مع "القلق"، معترفًا أنه كان يشعر أنه يمتلك "جزأين" في شخصيته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث صرح رينولدز قائلا :" كنت أشعر بأنى مريض بالقلق، مما جعلنى أشعر بالانفصام، بوجود جزأين من شخصيتي."



ريان وزوجته

وأضاف رينولدز قائلا: "أتذكر أننى كنت أقف وراء الكواليس قبل أن تفتح الستار، وأقول لنفسي، سأموت، سأموت هنا، ولكن بمجرد أن تفتح الستار يبدو الأمر كما لو أن هذا الرجل الصغير من شخصيتى يتولى المسؤولية".



ريان وبليك ليفلى

وأنهى رينولدز حديثه قائلا "ومن ثم ابدأ في الإحساس أن معدل ضربات قلبي ينخفض​، وأنفاسي تهدئ، وابدأ السيطرة على نفسى".