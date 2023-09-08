ابنتي نانسي عجرم يخطفن الأنظار وهن في سن الشباب بأحدث ظهر بأمريكا.. جمالهن سحر القلوب! – (صورة)

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:50 صباحاً - ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصحبة ابنتيها وسط البحر في أحدث ظهور لهم عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “استكشاف المدينة التي لا تنام مع أعز أصدقائي”.

نانسي عجرم بصحبة بناتها

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “قمرات” ، “حلوين” ، “تجننوا” ، “وأخيرا ننووس مع بناتها” ، “الجمال” ، “كأنكم أخوات” ، “قمرات ربنا يحفظكم”.

عائلة نانسي عجرم

الفنانة نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم، ولديها ثلاث بنات هم “ميلا وإيلا وليا”.

آخر أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية تيجي ننبسط من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور.

وأحيت نانسي عجرم في وقت سابق حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة رفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

حفل نانسي عجرم في العلمين

وتألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

وتعتبر نانسي من أبرز المطربات اللبنانيات والعربيات بشكل عام، ويحمل ظهورها طابعًا خاصًّا بها، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب وشكَّلت رفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثنائيًّا فنيًّا استثنائيًّا.. لعل من أبرز ما قدما معًا: أخاصمك آه – يا سلام – يا طبطب يا دلع- آه ونص وأغنية إحساس جديد.

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