شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "وش فى وش" تتخطى 20 مليون جنيه فى السعودية خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "وش في وش" إلى 2.525.382 مليون ريال سعودى بما يعادل 20.809.588 مليون جنيه مصري، في شباك التذاكر السعودى خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق عرض الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 17 أغسطس الماضى بالتزامن مع عرضه في السينمات المصرية الذى حقق فيها إيرادات تخطت 17 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض،

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وتأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلم "شقو" خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصويره مؤخراً، ويشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.