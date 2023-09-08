شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تتألق بزي مصنوع من اللؤلؤ .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة هوليود تشارليز ثيرون متألقة للغاية حينما ظهرت وهي ترتدي زياً خاصاً ومميزاً باللؤلؤ أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة بحفل قص الشريط لأحد المتاجر الشهيرة في نيويورك.



تشارليز ثيرون

النجمة البالغة من العمر 48 عامًا استمرت في التألق مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل الذى وصفها بأنها لا زالت تحتفظ بجمالها رغم اقترابها من سن الـ 50.



تشارليز ثيرون

وكانت أعين المصورين رصدت مؤخراً ع دة صور للممثلة العالمية تشارليز ثيرون أثناء خروجها في مطعم سوشي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

النجمة لم تكن وحدها وإنما ظهرت وهي ذاهبة لتناول العشاء مع إحدى بناتها أثناء ارتدائها ملابس غير رسمية وعصرية، من خلال معطفًا طويلًا منقوشًا، وبنطلون جينز أزرق، وقبعة صبي.