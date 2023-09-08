إطلالة صادمة للإعلامية بسمة وهبة من الهند.. أصبحت بحجم طفلة وفقدت نصف وزنها!!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 08:44 صباحاً - فاجئت الإعلامية المصرية الشهيرة بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها بشكلها في أحدث ظهور لها برفقة نجلها من الهند حيث بدت بنحافة مفرطة أثارت قلق الجميع.

ونشرت بسمة وهبة صورة عبر «إنستجرام»، مع نجلها في الهند لتشاركه فرحة تخرجه ظهرت فيها شاحبة الملامح وقد خسرت الكثير من وزنها.

بسمة وهبة بنحافة مفرطة

وعبر جمهور بسمة وهبة عن صدمتهم من شكلها بعدما أصبحت أقرب إلى الهيكل العظمي، متسائلين عن طبيعة مرضها.

بسمة وهبة تتحدث عن مرضها النادر

وسبق أن تحدثت بسمة وهبة عن معاناتها من مرض نادر في المعدة، يسبب لها انخفاضاً في الضغط ودوار.

وقالت بسمة وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: ” قريبا سأتوجه إلى لندن، خاصة أني أعاني من الدوار بشكل مستمر، لمعرفة ما هي الأعراض الجديدة، والعلاج”.

وأوضحت أن حالتها في البداية كنت صعبة بسبب معاناتها من العديد من المشكلات في المعدة، بالاضافة الى تعرضها لنزيف، واستطاع طبيب انجليزي أن يساعدها في حل المشكلة الأولى”.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

بسمة وهبة تستعد لـ موسم جديد من “العرافة”

وتستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليًا للموسم الثاني من “برنامج العرافة” الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة”المحور”.

وأجرت الإعلامية بسمة ربة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها العرافة، الذي حقق نجاحا ساحقا فيموسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج “العرافة” يوميا طوال شهر رمضان عقب الإفطار نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثيرمن المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى«العرافة»، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها فيحياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

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