شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 أفلام رعب لا تنسى فى السينما الأمريكية بعد طرح بوستر Saw X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور السينما الأمريكية لاستقبال الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Saw X"، ومن المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة فى 29 سبتمبر الجارى، وسيعرض تحت تصنيف R، ومدته ساعة و58 دقيقة.

وتدور أحدث Saw X حول جون كرامر، الذى يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.



بوستر Saw X

الحقيقة أن سلسلة أفلام SAW من أكثر أفلام الرعب شهرة فى السينما الامريكية، لكن هوليوود مليئة أيضا بأفلام الرعب المثيرة التى لديها جمهور كبير حول العام، وفى هذا التقرير نرصد 5 من أشهر أفلام الرعب فى السينما الامريكية.

فيلم M3GAN

يعتبر الفيلم من أجدد أفلام الرعب فى السينما الأمريكية والذى طرح يناير الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول "جيما" المسؤولة عن رعاية ابنة أختها اليتيمة كادى، ولمساعدتها على تجاوز أحزانها بفقدان والديها، تقدم جيما لـ"كادى" هدية تتمثل فى دمية آلية تُدعى ميجان مصممة خصيصًا لمرافقتها وحمايتها، ولكن سرعان ما تخرج ميجان عن السيطرة.



فيلم M3GAN

فيلم Smile

تدور أحداث الفيلم حول الطبيبة روز كوتر التي تبدأ فى مواجهة الحوادث المخيفة التى لا يمكن تفسيرها، وتجد نفسها فى مواجهة ماضيها المزعج وواقعها الجديد المرعب، وذلك كله بعد مشاهدتها حادثة غريبة لمريضة.



فيلم Smile

فيلم The Ring

يحكى الفيلم عن شريط فيديو مريب به بعض المشاهد الغريبة، بعد أن يشاهده المشاهد تأتى له مكالمة هاتفية تعلمه بأنه سوف يموت بعد 7 أيام.



فيلم The Ring

فيلم Countdown

تدور أحداث الفيلم عندما تحمل ممرضة تطبيقًا على هاتفها الخلوى يدّعى قدرته على التنبؤ بتواريخ موت الأشخاص، تكتشف أن لديها فى الحياة ثلاثة أيام فقط، وعندما يقترب العد التنازلى من الانتهاء، يتعين عليها البحث عن وسيلة للهروب من الموت.



فيلم Countdown

فيلم The Nun

تدور أحداث الفيلم حول ظروف غامضة تحيط بانتحار راهبة شابة فى إحدى أديرة رومانيا، وعلى إثر هذه الحادثة يٌرسل كاهن يملك ماضيًا مظلمًا من قبل الفاتيكان بصحبة إحدى المتدربات فى سلك الرهبنة للتحقيق فى الحادثة، حيث يكشفان عن سر مظلم هناك، ويصيرا فى مواجهة الراهبة فلاك ذات الكينونة الشيطانية، وتتحول اﻷمور إلى ساحة معركة بين قوتين غير متكافئتين.