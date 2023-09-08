هند القحطاني تتصدر بعد ظهورها كوجه اعلاني في التايم سكوير في نيويورك.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 12:50 مساءً - تصدرت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني الترند بعد نشرها مقطع فيديو يرصد ظهورها على احدى شاشات التايمز سكوير في نيويورك.

وأرفقت الفيديو بتعليق: “هندوتكم منورة نيويورك”، في إشارة لوضع صورتها على اللوحة الإعلانية في الساحة الشهيرة.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: “الشاشة زي إعلانات يوتيوب محد يشوفها”، وكتبت مغردة: “تراه إعلان مدفوع قيمته 300 دولار هي دافعتها عشان توريكم أن صورتها في نيويورك” .

فيما شكك مغرد في صحة الصورة قائلا: “هالمشاهير لاقيين ناس يصدقون أي شيء يهبدونه لا الصورة تشبها ولا فيها أي شبه”.

بينما اشاد كثيرون بهند القحطاني على ما وصفوه بانجاز يحسب لها حيث كتبت احداهن: “حاربوها بالذات قبيلتها وسبوها وشتموها ودخلوا متطرفين وصحونج كل يوم يقذفوها ويشتموها وفي النهاية #هند_القحطاني في نيويورك تعلن لعطر ومليونيرة وأشهر مشهورات العالم وهما في استراحات سراويلهم صفرا يستنوا حساب المواطن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يرزقها أكثر”.