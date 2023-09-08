شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أغنية "مستغني" بتوقيع أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى أغنية "مستغني" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والتي تميزت بمفرداته الفريدة ممزوجة بألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر اللبناني تيّم.

وتقول كلمات الأغنية: مستغني.. ماهو الحب دغدغني.. مستغني.. واهم ندموا وبلغني.. يا أخي طبع البني آدم ده غريب جدًا دايمًا يتبطر.. الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا أكتر.. ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان.. يستجري خلاص يلدغني.

وسبق وطرح عمرو مصطفى أغنية “افتكرلك إيه” أولى أغاني مشروع إحياء التراث، والتي قدمتها الفنانة مي فاروق، وتم طرحها قبل ثلاثة أشهر، وهي من ألحان عمرو مصطفى أيضًا وفواصل موسيقية، بالإضافة إلى وضع الموزع نادر حمدي لمساته في التوزيع.

هذا إلى جانب طرح عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية ميني ألبوم بعنوان “مالوش زي”، والذي ضم في جعبته 6 أغاني، وهم على النحو التالي: أغنية غيرك مين، أغنية هحكيلك قدام، أغنية عايش بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية تيجي تيجي، أغنية كان عنده حق