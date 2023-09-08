أيمن بهجت قمر يروي تفاصيل الصلح مع محمد حماقي

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تفاصيل خلافه القديم مع الفنان محمد حماقي، مؤكدًا أنه جمعتهم علاقة صداقة طويلة، كما أنه من بدأ بالصُلح، كما تحدث عن تعاونهم في أغنية دعلنا كتير.

وقال أيمن بهجت قمر، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء DMC: أنا وحماقي كنا أصحاب من سنة 1995 من قبل ما حماقي يتشهر، وكان في خلاف بينا، مفيش علاقة صداقة ميكونش فيها خناق وزعل وكان في بينا عشم زيادة، وبعدين حصل قطيعة إنسانية فترة قليلة وبعدين رجعنا أصحاب تاني ولكن مشتغلناش مع بعض لغاية ما جه الأوان.



وأضاف: أنا حلمت يوم أن في اتنين من أصدقائي مزعلهم، حماقي وواحد صديقي تاني، وقولت لازم أصالحهم وبعت لحماقي قولتله بعيدًا عن الشغل إحنا أصحاب، لغاية ما جت لحظة إننا نشتغل تاني مع بعض، ومبيفرقش معايا إني أبدأ بالصُلح.

أما عن تفاصيل تعاونهم في أغنية دلعنا كتير، فعلق أيمن بهجت قمر، قائلًا: حاولت أجبر بخاطر الرجالة في أغنية حماقي، ولازم نعبر عننا وكلنا محتاجين نتدلع، والراجل بالذات في مجتمعنا شايل مسؤوليات كبيرة وبيبقى محتاج يشم نفسه ويتدلع.

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