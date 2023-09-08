حقيقة خلافات نيللي كريم وصناع فيلم «ع الزيرو»

كشفت النجمة نيللي كريم حقيقة وجود خلافات بينها وبين صناع فيلم "ع الزيرو".

وقالت نيللي كريم خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090: "مفيش عندي تعليق غير إني كنت سعيدة بالشغل مع المخرج ماندو العدل ومحمد رمضان، لكن بالنسبالي كورق ودور اعتبريني ضيفة شرف في الفيلم".

وأضافت: "ع الزيرو فيلم محمد رمضان والطفل منذر مهران، ورحلتهم هي رحلة الفيلم، وناس كتير إتكلمت في حاجات كتيرة، أنا مفيش عندي مشاكل مع حد، لكن عندي اختلافات في وجهات النظر كممثل".

وأكملت: "دايما شركات الإنتاج مفيش عندنا إدارة ممثل، محدش قلبه على الممثل إزاي يطلعه بأحسن شكل، وأعمل له أحسن حاجة، وكل منتج همه على المشروع ككل، ولو مخططتيش لنفسك عايزة تعملي إيه محدش هيعمللك ده".

وكشفت نيللي كريم خلال اللقاء عن تواجدها في موسم رمضان 2024 قائلة: "السنة دي إن شاء الله هعمل مسلسل كوميدي وحابة أفرح الناس. أنا تعبت من الدراما الثقيلة وتعبتني نفسيا وزهقت".

يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليا في السينما فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

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