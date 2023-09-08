شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يكشف كواليس لقائه الأول بعبد الحليم حافظ: قال لي أغنيتك حلوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان وليد توفيق كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مشيرا أنه كان مطربه المفضل الذي يتابعه بشغف طول الوقت.

وقال وليد توفيق خلال ندوة تكريمه باليوم السابع: "لما جيت 1974 واتعزمت على بيت صبحي فرحات زوج زبيدة ثروت، وشوفت كل الناس اللي بتمنى أشوفهم، منهم: "بليغ حمدي، وردة، فايزة أحمد، أحمد رمزي، عمر الشريف"، متابعا: "وأنا مستني عبد الحليم حافظ لأنه مطربي المفضل".

وأضاف: "ولما وصل عبد الحليم، وقفوا كلهم احتراما ليه، وكان نحيل وكانت الصفرة زايدة لأنه مريض وسلم على كل واحد فيهم لحد ما وصل عندي، مسكني وقالي أنا شوفتك في التليفزيون، وقالي أغنيتك حلوة "قمر الليل يا قمري"، أنا انصدمت فبوسته، وكانت ريحة جسمه كلها دوا وقعد جنبي، وفضلوا يغنوا كلهم بالعود، لحد العود ما وصل عندي وعزفت كنت برتعش لان عبد الحليم قاعد جنبي".

قال النجم اللبناني وليد توفيق خلال ندوته بـ" الخليج 365 " عن كواليسه الخاصة مع الموسيقار الراحل بليع حمدى ان العلاقة بينه بين الموسيقار وبليغ حمدى كانت وطيدة وقابلة لأول مرة في بيروت وصارت علاقة صداقة من ذلك الوقت ، وأضاف ان بليغ كان يحتضنه في منزله بمصر هو وصفية شقيقته وكنا مرتبطين ببعض كثيرا، وحينما يكون في بيروت لابد ان نتقابل وأيضا في مصر.

وأعرب النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته البالغة لمشاركته في مهرجان القلعة وقال في ندوته بـ الخليج 365 " ان حسن استقبال الجمهور المصرى العظيم لى جعلنى اشعر انى لم اغيب لمدة خمس سنوات ن الجمهور المصرى وأضاف ان انتشار كوفيد كورنا والثورات جعل من الصعب إقامة حفلات لافتا انه يعشق مهرجان القلعة الذى يعتبره من المهرجانات القيمة التي لا تقل عن المهرجانات الكبير مثل جرش وقرطاج.