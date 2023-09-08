شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات يوضح حقيقة فيديو أصالة: غير حقيقى ومٌفبرك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المايسترو هاني فرحات حقيقة الفيديو الذي جمعه بالفنانة الكبيرة أصالة، بعد الانتقادات التي طالتها وقتها بسبب ظن الجمهور أنها أحرجته عندما أثنت على المايسترو خالد فؤاد وكان من بين الحضور وظن الجمهور في البداية أنها تحيي هاني.

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وقال خلال ندوة تكريمه باليوم السابع: "الفيديو اللي اتنشر لأصالة مش حقيقي ومش كامل، والفيديو الحقيقي للحفلة كاملة موجود، الناس ممكن تشوفه، لأنها في الأول كلامها كان عليا وشكرتني، وبعدها شكرت المايسترو خالد فؤاد الله يرحمه"، متابعا: "الراجل كان التعب شد عليه، وكان محتاج ندعمه، الحتة المعنوية والفيديو مش صحيح وأصالة وضحت دا ، وفيديو الحفلة الحقيقي موجود"، كما أشار أن سوء الفهم ذلك لم يسبب أي مشكلة أو قطيعة بينه وبين أصالة.

كما أشار "فرحات" خلال الندوة أنه لا يقبل أن يقود حفل غنائي لمطرب غير متفق معه إنسانيا، موضحا: "لو أنا مش حابب الشخص مش هقودله حفلة ومستحيل وحصلت مع فنانين كتير، مش معترض على مزيكته، ولكن لو حد أنا معترض على الشخصية أو حد مش فاهم أوركسترا أو مايستروا مستحيل أطلع معاه، لإني انا اتربيت كدا".