أول تعليق من حسن شاكوش بعد انتهاء خلافه مع طليقته ريم طارق

قام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالرد على تصريحات طليقته ريم طارق التي نشرتها عبر مقطع فيديو من خلال برنامج دعوة فرح الذي تقدمه الإعلامية فرح شعبان عبر قناة هي.

رد حسن شاكوش على ريم طارق

وقام حسن شاكوش بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: أنا أولًا بشكرك يا ريم علي كلمه الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي انك مشوفتيش مني غير الخير.

وأضاف: وقابل اعتذارك علي ماصدر منك وانا مكنش ليا اي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي اني اشهر بي بنات الناس حتي لو رد علي كلام يجرحني أو اساءه ليا.

واختتم: مع أن ده كان مأثر عليا نفسيًا وعلي اهلي وكل إلى حوليا وقابل اعتذارك وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك واشوفك دايما بخير".

ريم طارق تشكر حسن شاكوش

يشار إلى أن أعلنت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

وقالت ريم طارق خلال فيديو حصري لقناة هي عبر برنامج دعوة فرح، الذي تقدمه الإعلامية فرح شعبان على شاشة قناة هي: الحمدلله اخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي أو مامته ف حقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب".

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