محامي شيرين عبد الوهاب يكشف خسائرها من سرقة حساباتها

في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc، كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها خسرت مليون دولار بعد سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب أنها وثقت في شخص كان يعمل مديراً لأعمالها لفترة، إلا أنه استولى على قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي واستحوذ على عوائدها.

وأضاف محامي شيرين عبد الوهاب أنه تقدّم ببلاغ ضد سارق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يخضع حالياً للتحقيق في قسم جرائم المعلوماتية، حيث تصل العقوبة في هذا النوع من الجرائم الى السجن ثلاث سنوات مع تعويض مادي.

وأشار حسام لطفي إلى أن هذا الشخص نشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة، حيث تعاقد مع شركة "أنغامي" ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني، مما عرّض شيرين لمشكلة وبالتالي خسارة عوائد قنواتها على السوشيال ميديا.

وأكد حسام لطفي حرص شيرين على الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن الشركة التي تعاقد معها هذا الشخص تتهرب من المثول أمام القضاء.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تقدّمت ببلاغ الى النائب العام يحمل الرقم 50638، ضد شخص اتّهمته بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها في "يوتيوب" من دون علمها أو أخذ موافقتها.

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