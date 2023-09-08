ميمي جمال توجّه رسالة مؤثرة إلى الراحل حسن مصطفى

وجّهت الفنانة ميمي جمال، رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى قائلة «نفسي أحضنك وأقولك وحشتني أوي، عِشرة عمري وأبو أولادي، مفتقداك».

وتابعت خلال لقائها ببرنامج «كلام ما بينا»، مساء الأحد: «والدتي كانت حازمة جدا مع بناتي خاصة فيما يتعلق بأمور الدراسة»، مشيرة إلى أنها لم تتعرض في الحقيقة إلى ما حدث للشخصية التي قدمتها في مسلسل «إيجار قديم»، كونها هي التي قررت الابتعاد عن تقديم الأعمال الفنية لفترة زمنية بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.

وحول طول فترة زواجها من الفنان حسن مصطفى قالت: «طبيعي تيجي مرحلة الزهق، بيحصل فتور ونتعود على كلام بعض، هذا أمر طبيعي، لكن الحمد لله الفترة دي عدت، وإحنا اتفقنا إن أنا وهو هنسلم بناتنا لأزواجهم».

وأردفت «طبيعي كنا بنتخانق، وكنت أروح أقعد عند ماما، وكان هو يتخانق ويروح عند صديقه سمير خفاجي، وكنت أنا أصالحه أحيانا، وفي بعض الأوقات كان يبادر هو بالصلح، الرجل لديه كرامة، ولازم الست تحافظ على كرامة زوجها وما تسيبهوش ينزل من كرامته».

وواصلت الفنانة ميمي جمال: «حسن مصطفى كان طيب، ولما كان يبقى غلطان كان يقولي أنا حاسس إني قولتلك كلمتين مش حلوين عديها»، مشيرة إلى أنها وحسن مصطفى كان لديهما مجموعة من الأصدقاء بينهم دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وأيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى شلة المقهى الخاصة بحسن مصطفى، بينهم سعيد صالح ويونس شلبي.

وأضافت: «كان بيني وبين حسن مصطفى ثقة متبادلة، هو دائما يعلم مكاني، وأنا أعلم مكانه».

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