أحمد سعد يعلق على صورته مع الأمريكي ليبرون جيمس في السعودية

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه في الـ "سوشال ميديا" عدداً من الصور الشخصية، يظهر فيها مع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس.

وعلَّق أحمد على الصور قالاً: "صور مع أعظم لاعب باسكت بول في تاريخ اللعبة الأمريكي ليبرون جيمس". وأضاف: "بنشوف عظماء في السعودية".

ولم يكتب المغني تفاصيل أكثر عن سبب التقائه اللاعب الأمريكي في السعودية، والتقاط صورٍ معه، لكنه وضع بحالته في "إنستجرام" أنه يوجد حالياً في العاصمة الرياض.

أخر نشاطات أحمد سعد

ويستعدُّ سعد لإحياء حفلةٍ غنائيةٍ مع الفنانة روبي اليوم، وكان قد أعلن عن موعدها على حسابه في المنصة، ونشر الـ "بوستر" الخاص بها، وكتب: "يا حبيبي.. خلصت معاك ألاعيبي.. في جامعة بدر بكرة الخميس الساعة 7 إن شاء الله هنرقص ونغني ونتبسط جداً مع بعض".

كذلك يستعدُّ لتقديم حفلةٍ في الكويت، ونشر "بوسترها"، وقال: "جمهور الكويت الغالي متحمس جداً للحفلة ومستنيكو يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا".

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