رجاء الجداوي تكشف سر عشقها للرياض في لقاء نادر

تعَد الفنانة رجاء الجداوي واحدة من نجمات الزمن الجميل، استطاعت أن تصنع علاقة خاصة بينها وبين الجمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، من خلال أعمالها الفنية التي قدّمتها طوال مسيرتها الفنية، والتي تعاونت من خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين.

البداية الفنية

وُلدت الفنانة رجاء الجداوي في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر عام 1934، وهي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، وقد انتقلت للقاهرة برفقة شقيقها الأكبر لتعيش مع خالتها تحية كاريوكا وتستكمل دراستها، وعقب ذلك عملت بإحدى شركات الإعلانات بقسم الترجمة، وفي عام 1958 فازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري، والتي منها انتقلت إلى عالم الأزياء لتُصبح عارضة أزياء، وفي وقت قليل انفتحت أمامها أبواب السينما والشهرة والفن لتبدأ مسيرتها الفنية.

رجاء الجداوي وحديثها عن عشقها لمدينة الرياض

وطوال مسيرة فنية قاربت نصف القرن، قدّمت الفنانة رجاء الجداوي العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، مع العديد من الأجيال، سواء ممثلون أو مخرجون؛ لتُصبح من الفنانات المميزات في تاريخ الفن المصري والعربي.

ولم يتوقف عمل الفنانة رجاء الجداوي على الدراما التليفزيونية المصرية فقط، ولكنها شاركت ببعض الأعمال الخليجية كضيفة شرف، مثل مشاركتها بالمسلسل السعودي "أيام العسل" عام 2019، وخلال لقاء تليفزيوني تحدثت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن عشقها لمدينة الرياض السعودية، ولعدد من المدن الخليجية بشكل عام؛ قائلة إنها تعشق المملكة العربية السعودية، ولديها العديد من الأصدقاء فيها.

وأضافت الفنانة رجاء الجداوي أثناء اللقاء، إنه في مدينة دبي أيضاً لها العديد من الأصدقاء؛ موضحة أنها زارت الإمارات للمرة الأولى بفترة السبعينيات؛ حيث كانت ستشارك في عرض أزياء، ولكن تُوفي الشيخ خالد شقيق الشيخ زايد وتم الإعلان عن فترة حداد؛ ليتم إلغاء عرض الأزياء، ولكن تظل علاقتها بالإمارات قديمة وقوية للغاية.

كما تحدثت عن مدينة الرياض السعودية؛ قائلة: إنها كانت تسافر للرياض كل بضعة أشهر، وكان لديها منزل هناك؛ مؤكدة أن والد خالتها الفنانة تحية كاريوكا تعود أصوله إلى مدينة القصيم، وكان كبيراً في السن ولديه أبناء كبار من زوجته الأولى، وحينما أنجب الفنانة تحية كاريوكا كان في السبعينيات من عمره، كما أكدت الفنانة رجاء الجداوي أن لها أصولاً سعودية أيضاً؛ حيث إن جَدها الثالث أصوله من مدينة ينبع البحر؛ لذلك هي تعشق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، التي حينما تذهب إليها تشعر بأن هناك ما يربطها بتلك المنطقة.وكانت قد رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو عام 2020، عن عمر ناهز الـ86 عاماً، ومشوار فني من الصعب على أيّ فنان تكراره؛ حيث قدّمت ما يقارب الـ400 عمل فني، جعلها تسكن قلوب كل جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

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