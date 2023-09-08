شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يختتم فاعلياته بعرض من بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والإعلامي محمد سعيد محفوظ، والفنانة سميرة عبد العزيز، والمخرج خالد جلال، والمخرج مازن الغرباوي، وأحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور سامي جمعان من السعودية ، والسفير علي المهدي، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقين، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عجمان، والمخرج ناصر عبد المنعم، ولفيف من المسرحيين العرب والمصريين.

وقدم الحفل الفنانة نورهان، وبدأ بعرض مسرحي من بطولة النجم محمود حميدة، يدور التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرًا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

وشارك في عرض الختام كل من تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي، وقدم الحفل النجمة نورهان.

وبعدها تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واهم الفعاليات التي أقيمت على هامش الدورة هذا العام، والذي ضمن عروضا من 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر، و8 جلسات وموائد مستديرة، بالإضافة إلى 6 إصدارات في فنون المسرح المختلفة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.