دقيقة حداد على روح الفنان التونسي الأسعد المحواشي بحفل ختام المهرجان التجريبي

القاهرة - سامية سيد - دعا القائمون على حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان التونسى الأسعد المحواشى، والذى وافته المنية صباحاً بعدما تعرض لجلطة فى المخ بعد عرضه بالمهرجان وتوفى على أثرها.

وكانت قد نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع لجانه التنفيذية والعاملين فيه، الفنان التونسى الكبير لسعد المحواشى، أحد علامات فن العرائس فى تونس والوطن العربى، الذى رحل عن عالمنا فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد لسعد المحواشى أحد أشهر مصممى العرائس والدُمى بالوطن العربى، وأحد مؤسسى المركز الوطنى لفن العرائس التونسى، يعمل مدرسًا لمادة فن العرائس بالمعهد العالى للفن المسرحى فى تونس، كان أخر أعماله "طبيب الضيعة" للأطفال، شارك الراحل فى العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى خلال السنوات الماضية، نال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات الهامة منها فوز عرضه "لقاء" بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحى موجه للأطفال ضمن فعاليات المهرجان العالمى لفن العرائس فى ماليزيا عام 2017.