شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يهدى درع المهرجان للراحل الأسعد المحواشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام الدورة الثلاثين ، درع المهرجان الفنان التونسي الراحل الأسعد المحواشي والذي وافته المنية صباح اليوم بعد تعرضه لجلطة بالمخ توفي علي أثرها ، وتسلم الدرع المخرج التونسي منير العرقي.

وكانت قد نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع لجانه التنفيذية والعاملين فيه، الفنان التونسي الكبير لسعد المحواشي، أحد علامات فن العرائس في تونس والوطن العربي، الذي رحل عن عالمنا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد لسعد المحواشي أحد أشهر مصممي العرائس والدُمى بالوطن العربي، وأحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس التونسي، يعمل مدرسًا لمادة فن العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، كان أخر أعماله "طبيب الضيعة" للأطفال، شارك الراحل في العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال السنوات الماضية، نال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات الهامة منها فوز عرضه "لقاء" بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحي موجه للأطفال ضمن فعاليات المهرجان العالمي لفن العرائس في ماليزيا عام 2017.