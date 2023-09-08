شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران بختام المهرجان التجريبي: أفقر البشر من لا يمتلك الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام الدورة 30 من المهرجان ، والتي أقيمت اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، سادتي وسيداتي من ضيوفنا الأعزاء، شكرًا لكل من جاء وساهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يروي المسرحي للمسرحي أمام المسرحي ليكتشف أنه إنما يروي لكي يحيي المعاني والقصص والاتجاهات.

وتابع مهران: أفقر البشر هم من لا يمتلكون الحلم، وأنتم من يمتلك الأحلام، من يمحو الظلال بتسليط الضوء عليها، من يسعي وراء الأشياء في تنوعها اللانهائي، من يواصل المسير إلي البدايات الجديدة، شكرًا للصداقة، للرهافة، للحب والصدق وأنتم في قلب مصر كصلاة حب لا ينتهي ولن ينتهي بإذن الله.





وحرص علي حضور الحفل لفيف من المسرحين والفنانين والإعلاميين ومنهم : الإعلامي محمد سعيد محفوظ ، والفنانة سميرة عبد العزيز ، والمخرج مازن الغرباوي ، والأستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة ، والدكتور سامي جمعان من السعودية ، والسفير علي المهدي ، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقين ، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عجمان ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والمخرج خالد جلال ولفيف من المسرحيين العرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.